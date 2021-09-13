В Полтавской области запустят пилотный проект по выездной вакцинации пожилых людей в селах

В проекте участвуют два села в Полтавской области – Гаркушинцы и Петровцы. Общее количество их жителей – 2180 человек, из них 1062 человека в возрасте от 60 лет. Их будут вакцинировать путем выездных сессий.

"Совместный пилотный проект по организации выездных сессий для пожилых людей в сельской местности имеет целью пропилотировать алгоритм организации выездных сессий для пожилых людей в соответствии с унифицированным проектом по вакцинации организованного населения и мотивировать регионы к вакцинации пожилых людей", – сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что в Украине от коронавируса вакцинировано около 15% пожилых людей.