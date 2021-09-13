В Полтавской области запустят пилотный проект по выездной вакцинации пожилых людей в селах

В проекте участвуют два села в Полтавской области – Гаркушинцы и Петровцы. Общее количество их жителей – 2180 человек, из них 1062 человека в возрасте от 60 лет. Их будут вакцинировать путем выездных сессий.
"Совместный пилотный проект по организации выездных сессий для пожилых людей в сельской местности имеет целью пропилотировать алгоритм организации выездных сессий для пожилых людей в соответствии с унифицированным проектом по вакцинации организованного населения и мотивировать регионы к вакцинации пожилых людей", – сообщили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что в Украине от коронавируса вакцинировано около 15% пожилых людей.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5,9 млн украинцев, полностью иммунизированы 4,8 млн человек.
Вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 13 сентября заявила, что уровень вакцинации пожилых людей в Украине отстает от среднего по стране.