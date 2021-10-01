В киевской гимназии из-за пожара эвакуировали 1500 учеников

Информацию о пожаре спасатели получили в 10.05. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что в четырехэтажной гимназии произошло возгорание в столовой на первом этаже.

До прибытия спасателей администрация учебного заведения провела эвакуацию персонала и 1500 учеников. Пожарные сразу приступили к тушению.

В 10.31 пожар на площади 25 м² был локализован, а в 10.35 – ликвидирован.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Погибших и травмированных в результате возгорания нет. Сейчас устанавливается причина пожара.