В Харьковской области более 10 часов тушили пожар в школе

Пожар начался вечером 19 сентября, в его ликвидации принимали участие 50 человек Фото: kh.dsns.gov.ua

Информация о пожаре поступила в 19.28. К школе направили два отделения спасателей на автоцистернах и одно с автолестницей.

"На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции крыши и перекрытия над помещением спортзала. Огонь по конструкциям быстро распространялся на значительную площадь. Руководитель тушения пожара принял решение о дополнительном привлечении сил и средств на тушение пожара. К месту происшествия были направлены шесть отделений на автоцистернах, одно отделение на автолестнице, одно отделение газодымозащитной службы и отделения на аварийно-спасательном автомобиле из города Харькова", – отметили в релизе.

На месте происшествия работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 сотрудников ГСЧС. Площадь пожара составляла около 500 м². Огонь охватил крышу, перекрытия спортзала и частично двухэтажное здание школы.

"В 22.02 пожар локализован. В дальнейшем подразделения ДСНС ликвидировали отдельные очаги пожара и прогары в помещениях второго этажа. Окончательно ликвидирован пожар в 06.30", – рассказали в ГСЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.