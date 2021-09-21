В США украинские моряки тренировались тушить пожар на катерах Island

Под руководством иностранных инструкторов экипаж отработал упражнения по борьбе за живучесть корабля во время условного пожара класса BRAVO – воспламенение горючих веществ.

По легенде, условное возгорание обнаружили в машинном помещении катера. Военные на практике отработали теоретические знания по эксплуатации специального оборудования и надеванию пожарных костюмов FFE (Firefighting Ensemble).

Для членов экипажа это были первые практические занятия непосредственно на катере. Вскоре они будут проходить на нем службу в Украине.

Контекст:

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ".

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". В 2021 году ВМС Украины планируют получить от США еще три таких катера, причем, в отличие от предыдущих, оснащенных вооружением на борту, говорил в январе командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA).