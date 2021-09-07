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США готовят к передаче Украине еще один боевой катер типа Island, украинские моряки уже учатся им управлять

Два катера типа Island уже входят в состав ВМС Украины
Два катера типа Island уже входят в состав ВМС Украины
Фото: president.gov.ua

США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island. Об этом посольство Украины в США 7 сентября сообщило на своей странице в Facebook.

Экипаж украинских моряков прибыл в город Мэриленд для обучения управлению и эксплуатации судна.

"Экипаж непосредственно учится на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году", – сообщили в посольстве.

Отмечается, что это пятый украинский экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4361738973869301

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета, сообщало издание "Цензор.НЕТ".

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". В 2021 году ВМС Украины планируют получить от США еще три таких катера, причем, в отличие от предыдущих, оснащенных вооружением на борту, говорил в январе командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. 

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA).

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарамии помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Украине летального оружия – противотанковых ракетных комплексов Javelin

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году в общей сложности до $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, которая включает бронебойные системы Javelin и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Теги: США, посольство, флот, ВМС Украины, военная помощь, помощь, катер, посольство Украины, моряки, Мэриленд
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