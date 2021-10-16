ФИФА эвакуировала из Афганистана около 100 спортсменов и их семей

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью после прихода талибов Фото: EPA

"ФИФА хотела бы выразить искреннюю благодарность правительству Катара за его поддержку, способствовавшую широкому обсуждению, и за обеспечение безопасного проезда этих лиц, которые, как считается, подвергались наибольшему риску", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа руководство ФИФА координировало с правительством Катара эвакуацию группы и будет продолжать тесно работать над безопасной эвакуацией других спортсменов и их семей в будущем.