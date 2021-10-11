Украина вошла в топ-10 стран, эвакуировавших людей из Афганистана – Енин

"Мы как государство должны гордиться, что вошли в топ-10 стран, которые вывезли граждан с территории Афганистана. Мы действовали более оперативно и часто более эффективно, чем много других стран – членов ЕС и НАТО. За это мы должны высказать благодарность нашим военным, дипломатам и всем тем, кто помогал осуществить это. Каждая такая эвакуация, по сути, является специальной операцией", – сказал он в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 11 октября.

Енин объяснил, что граждане Украины, как и других государств, в Афганистане "территориально разбросаны" и в моменты, когда украинские самолеты были готовы взлетать, "очень небольшое" количество граждан было готово попасть не только на борт, но и на территорию аэропорта.

"Американские войска сначала контролировали военный сектор аэропорта Кабула, а потом вышли и оттуда. И там начался хаос. Наши граждане вынуждены были спать по несколько ночей под открытым небом, они постоянно поддавались риску потерять жизнь или здоровье. Поэтому очень часто наши самолеты вынуждены были вылетать не до конца заполненными. Когда перед вами стоит вопрос, или ты вылетаешь сейчас, или не вылетишь вообще, или вылетишь неизвестно когда, когда аэропорт закрывается, то принимаются ответственные решения вылетать с тем количество людей на борту, которые на данный момент есть. И такие ситуации случались. Один или два раза наши самолеты были последними, которые вылетали из Кабула перед очередным решением закрыть аэропорт", – добавил Енин.