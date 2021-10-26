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Кулеба: Мы никогда не оставим Поклонскую в покое. Как и других предателей

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Кулеба: Вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД
Кулеба: Вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД
Фото: ЕРА

Украинская сторона будет добиваться экстрадиции экс-"прокурора" оккупированного РФ Крыма Натальи Поклонской из Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса), куда ее назначили послом России. Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", – отметил Кулеба.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуостроваНа выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской. 

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Наталья Поклонская, Дмитрий Кулеба, экстрадиция, Кабо-Верде
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