Кулеба: Мы никогда не оставим Поклонскую в покое. Как и других предателей

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", – отметил Кулеба.

Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників. Безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін’юст, МВС. https://t.co/Su6Mb1ZFee

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.