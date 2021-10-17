Кабо-Верде, куда Поклонскую назначили послом РФ, выдала США спецпосланника Венесуэлы

Об этом 17 октября написало Reuters со ссылкой на национальное радио островного государства.

Сааба задержали в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал в результате совместной операции Кабо-Верде и Интерпола. Он летел на частном самолете из Венесуэлы в Иран.

Весной 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США на выдачу Сааба, но решение оставалось за правительством страны.

Освободить Сааба требовало правительство Венесуэлы.

В США Саабу грозит 20 лет тюрьмы, отмечает BBC News. По информации телерадиокомпании, бизнесмен колумбийского происхождения близок к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого в США обвиняют в наркоторговле, наркотерроризме и коррупции.

В частности, Мадуро предъявлены обвинения по четырем пунктам, по каждому из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Вашингтон объявлял награду в $15 млн за информацию, которая поможет привести к поимке Мадуро.