В Украине к отоплению подключены более 70% жилых домов

"В преддверии старта отопительного сезона техническая готовность зафиксирована как удовлетворительная. Уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Хочу отметить Закарпатскую, Черниговскую и Тернопольскую области, где соответствующий показатель – 100%. В 10 регионах страны – в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях – этот показатель составляет более 90%", – сказала она.

Хоцянивская также сообщила, что сейчас продолжается работа по урегулированию задолженности предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз України".