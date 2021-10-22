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"Статистика возгораний ужасает". В Украине за сутки в результате пожаров погибло 14 человек

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В селе Червоне Харьковской области во время пожара погибла семья из трех человек
В селе Червоне Харьковской области во время пожара погибла семья из трех человек
Фото: kh.dsns.gov.ua

В Украине за минувшие сутки, 21 октября, в жилых домах произошло 127 пожаров, в результате чего погибло 14 человек. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На дворе только октябрь, а статистика возгораний в жилом секторе ужасает, а впереди не менее пяти холодных месяцев, в течение которых граждане, как правило, используют средства обогрева жилищ", – заявили спасатели.

Несколько пожаров произошло в ночь на 22 октября. В частности сгорел одноэтажный дом в селе Червоне Харьковской области.

"Соседи увидели зарево, поднимавшееся над крышей дома, сразу сообщили об этом спасателям, но было уже поздно. На момент прибытия пожарных к месту происшествия, пожаром была охвачена вся площадь дома, а это 80 м2. Во время тушения спасатели нашли погибшей целую семью: 63-летнего мужчину, 65-летнюю женщину и их 43-летнего сына", – рассказали в Госслужбе.

Утром в селе Остки Ровенской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека. Еще два человека погибли в Мариуполе Донецкой области.

Спасатели попросили украинцев во избежание пожаров не курить в постели, проверять состояние электросети и не оставлять включенными электроприборы.

"Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками. Старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности. Используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности", – напомнили в ГСЧС.

Теги: Украина, Ровенская область, ГСЧС, Мариуполь, отопление, Харьковская область, спасатели, происшествия, безопасность
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