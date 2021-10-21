В Луцком зоопарке во время пожара погибло семейство обезьян

Пожар в вольере с обезьянами начался утром, его причину пока не установили Фото: pixabay.com

Информация о происшествии поступила в ГСЧС в 7.19. Горел деревянный дом размером два на три метра, в котором жили обезьяны. В 7.42 огонь был потушен.

Спасатели пока не установили причину пожара.

На странице зоопарка в Facebook написали, что заведение не будет работать два дня – 21-го и 22 октября.

"У нас случился пожар в одном из вольеров. Все соответствующие службы среагировали вовремя и качественно. Однако в результате чрезвычайной ситуации погибло семейство черноволосых мангобеев", – отметили в посте.

О причинах возгорания и сумме ущерба сотрудники зоопарка пообещали сообщить позже.

Позже сотрудники зоопарка написали, что люди связываются с ними, чтобы поддержать и оказать помощь. На странице в Facebook опубликовали номер банковского счета.

"Многие из тех, кто связывается с нашим руководством и работниками, хотят помочь не словом, а делом. Для нас это сейчас очень важно", – уточнили в посте.