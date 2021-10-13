В Одесской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие – ГСЧС

Информацию о происшествии спасатели получили около 2.30. Они установили, что вспыхнула газовоздушная смесь в квартире на первом этаже двухэтажного дома. В результате происшествия получили ожоги хозяйка квартиры и ее сожитель. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Взрыв разрушил межкомнатную перегородку в квартире, повредил межквартирную стену, двери и окна.

"Разрушений несущих строительных конструкций не обнаружено", – уточнили в ГСЧС.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.