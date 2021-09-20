В Закарпатской области сгорел деревообрабатывающий цех, погиб мужчина – ГСЧС

Из горящего здания пожарные и местные жители спасли 47 коров Фото: zk.dsns.gov.ua

Информация о пожаре поступила в 1.03. К моменту приезда спасателей на место ЧП огонь охватил около 3 тыс. м².

"Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства 1-й государственной пожарно-спасательной части города Тячева и государственного пожарно-спасательного поста пгт Усть-Чорна. Всего к тушению пожара были привлечены пять единиц техники", – рассказали в ГСЧС.

В тушении пожара участие принимали и местные жители. Совместными усилиями с пожарными они спасли 47 коров.

В 2.48 пожар был локализован, потушили его около 7.00.

Спасатели обнаружили тело мужчины, который работал охранником.

Причину возгорания в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не назвали. Размер материального ущерба устанавливается.