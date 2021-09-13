За неделю в Украине утонуло девять человек – ГСЧС

Всего в стране за неделю было зарегистрировано 2 тыс. 873 чрезвычайных происшествия, на них спасли 66 человек.
"Ликвидировано 2 тыс. 346 пожаров, спасено на пожарах 50 человек и не допущено уничтожение огнем 468 зданий и 54 единиц техники. На пожарах погибло 15 человек", – отметили в ГСЧС.
По предварительной информации, убытки от происшествий составили 4 млн. 464 тыс. грн.
С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек, из них почти 400 – в июле. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
С 23-го по 29 августа в украинских водоемах погибло 22 человека.