За неделю в Украине утонуло девять человек – ГСЧС

С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек Фото: pixabay.com

Всего в стране за неделю было зарегистрировано 2 тыс. 873 чрезвычайных происшествия, на них спасли 66 человек.

"Ликвидировано 2 тыс. 346 пожаров, спасено на пожарах 50 человек и не допущено уничтожение огнем 468 зданий и 54 единиц техники. На пожарах погибло 15 человек", – отметили в ГСЧС.

По предварительной информации, убытки от происшествий составили 4 млн. 464 тыс. грн.