С начала июля в Украине утонуло более 300 человек – ГСЧС

С начала июля утонуло 310 украинцев, среди них около 40 детей.
"Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", – заявили в ГСЧС.
Наиболее распространенные причины несчастных случаев на воде связаны с купанием в необорудованных местах, купанием в нетрезвом состоянии и купанием детей без присмотра.
23 июля в пруду в селе Лозоватая Винницкого района спасатели достали из воды тело мужчины 1962 года рождения. Еще один инцидент произошел в Киевской области, утонул мужчина 1988 года рождения.
"Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах", – отметили в релизе.
По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года в водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 – дети.
3 июля спасатели призвали украинцев "одуматься и включать мозг".