С начала июля в Украине утонуло более 300 человек – ГСЧС

Одна из причин несчастных случаев на воде – купание в необорудованных местах, говорят в ГСЧС Фото: pixabay.com

С начала июля утонуло 310 украинцев, среди них около 40 детей.

"Страшная статистика, которая, к сожалению, не останавливает людей и не заставляет пересмотреть свое отношение к мерам безопасности. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", – заявили в ГСЧС.

Наиболее распространенные причины несчастных случаев на воде связаны с купанием в необорудованных местах, купанием в нетрезвом состоянии и купанием детей без присмотра.

23 июля в пруду в селе Лозоватая Винницкого района спасатели достали из воды тело мужчины 1962 года рождения. Еще один инцидент произошел в Киевской области, утонул мужчина 1988 года рождения.

"Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах", – отметили в релизе.