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ПРОИСШЕСТВИЯ

За июль в Украине утонуло почти 400 человек – ГСЧС

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Одна из частых причин утопления купание в не оборудованных для этого местах, подчеркнули спасатели
Одна из частых причин утопления – купание в не оборудованных для этого местах, подчеркнули спасатели
Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек, из них почти 400 – в июле. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Среди утонувших в этом месяце – более 40 детей. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", – подчеркнули в ГСЧС.

Среди распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

30 июля в 00.15 спасателям сообщили, что в акватории Черного моря в поселке городского типа Очаков Николаевской области на расстоянии 700 м от берега перевернулась лодка, в которой находился мужчина. Спасатели на катере добрались до него и доставили на берег.

29 июля в Азовском море в поселке Кирилловка Запорожской области спасатели спасли мужчину, которого унесло на 1800 м от берега на надувном матрасе.

"В Одесской области в Днестровском лимане спасли и доставили на берег подростка 2006 года рождения, которого унесло на надувном матрасе в акваторию лимана на расстояние 1000 м от берега", – рассказали в пресс-службе.

Контекст:

По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года в водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54  дети.

3 июля спасатели призвали украинцев "одуматься и включать мозг".

Теги: Украина, Одесса, ГСЧС, спасатели, дети, водоемы, катер, Кирилловка
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