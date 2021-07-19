В Польше на курорте утонул гражданин Украины

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во второй половине дня, погибшему было 60 лет.

Украинца пытались реанимировать, однако восстановить его жизненно важные признаки не удалось, отметили спасатели.

Город Крыница-Морска находится на побережье Балтийского моря.

По данным Radio ZET, отдыхающий из Украины купался возле красного предупредительного флага, вывешенного спасателями в связи с приливом и "был захвачен морем", как и еще один утопленник в том же районе.

Polsat News уточняет со ссылкой на полицию, что погибшему украинцу было 59 лет. Всего в Польше в тот день утонуло восемь человек.