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В Польше на курорте утонул гражданин Украины

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Инцидент произошел на балтийском курорте
Инцидент произошел на балтийском курорте
Фото: Ratownictwo Powiatu Nowodworskiego / Facebook

В курортном польском городе Крыница-Морска 17 июля утонул украинец, сообщила 18 июля в Facebook спасательная служба Новодворского уезда Польши.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во второй половине дня, погибшему было 60 лет.

Украинца пытались реанимировать, однако восстановить его жизненно важные признаки не удалось, отметили спасатели.

https://www.facebook.com/RatownictwoPowiatuNowodworskiego/posts/210876454377446

Город Крыница-Морска находится на побережье Балтийского моря.

По данным Radio ZET, отдыхающий из Украины купался возле красного предупредительного флага, вывешенного спасателями в связи с приливом и "был захвачен морем", как и еще один утопленник в том же районе.

Polsat News уточняет со ссылкой на полицию, что погибшему украинцу было 59 лет. Всего в Польше в тот день утонуло восемь человек.

Теги: Польша, спасатели, прилив, курорт, украинец, отдых, погибшие
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