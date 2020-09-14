В Болгарии на отдыхе утонул украинец

На пляже перед отелем "Гларус" море выбросило тело молодого украинца. Личность утонувшего выяснили несколько дней спустя.

В Болгарии на курорте "Солнечный берег" утонул украинец, сообщил болгарский новостной портал news.bg 14 сентября со ссылкой на информацию от местной полиции.

На пляже перед отелем "Гларус" море выбросило тело молодого человека. Позже выяснилось, что это был 31-летний украинец, который прибыл на курорт в тот же день около полуночи.

Инцидент произошел еще 11 сентября, но личность утонувшего выяснили несколько дней спустя, пишет портал.

Его тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса. Имя утонувшего портал не публикует.