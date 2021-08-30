За неделю в водоемах Украины утонуло более 20 человек – ГСЧС

С начала 2021 года в украинских водоемах утонуло около 900 человек Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю ГСЧС зарегистрировала более 2 тыс. чрезвычайных ситуаций, был спасен 41 человек.

"Ликвидировано 1 тыс. 725 пожаров, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 34 единиц техники. На пожарах погибло 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 79 тыс. грн", – отметили в релизе.

Пиротехнические подразделения ГСЧС провели 254 выезда, в ходе которых изъяли и уничтожили 1650 взрывоопасных предметов.