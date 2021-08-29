В Харьковской области утонул рыбак – ГСЧС

Информацию о происшествии спасатели получили в 16.20 28 августа.

"Мужчина вместе с женой проживал в дачном кооперативе, который находится рядом с водоемом. Они любили ходить вместе на рыбалку. Мужчина плохо плавал и обычно рыбачил вместе с женой", – отметили в релизе.

27 августа он ушел на водоем ловить рыбу один. Через некоторое время жена начала искать его, но не нашла и сообщила об этом в полицию. Правоохранители начали поиски 28 августа.

В ГСЧС добавили, что причины и обстоятельства происшествия пока не установлены.

Фото: kh.dsns.gov.ua