ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

В Киеве и Киевской области в течение дня ожидают грозы Фото: pixabay.com

"18 августа в северных, Винницкой, ночью в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15–20 м/с", – отметили в сообщении.

Погода будет соответствовать I, "желтому", уровню опасности.

В Киеве и Киевской области в течение дня ожидаются грозы, местами шквалы.

Синоптик Наталья Диденко 17 августа в Faсеbook предупредила о ливнях и граде.

"Контрасты температурные, за холодным атмосферным фронтом и перед ним – от +17 °C во Львове до +33 °C в Киеве. Поэтому могут быть сильные ливни, шквалы и град. Осторожно", – написала она.