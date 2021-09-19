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В Украине из-за непогоды обесточено более 30 населенных пунктов – ГСЧС

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Без электроэнергии остались 18 населенных пунктов в Сумской области
Без электроэнергии остались 18 населенных пунктов в Сумской области
Фото: pixabay.com

Утром 19 сентября в результате осложнения погодных условий в Украине было обесточено 32 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Без электроэнергии остались 18 населенных пунктов в Сумской области, восемь – в Николаевской и шесть – в Черниговской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – отметили спасатели.

В ГСЧС украинцев предупредили о грозах и значительных дождях 19 сентября. Дожди прогнозируют ночью в западных, северных областях и Черкасской области, днем – в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

"В западных областях порывы ветра 15–20 м/с. В Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь", – отметили в релизе.

Контекст:

Укргидрометцентр предупреждал о грозах и усилении ветра до 15–20 м/с в ряде областей страны 18 сентября.

Теги: Украина, ГСЧС, непогода, электроснабжение, спасатели, гроза
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