Синоптики пообещали украинцам "серую и сырую погоду"

"Этот уикенд принесет нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Температура начнет снижаться, особенно ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух", – отметили в посте.
18 сентября в Украине пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и усиление ветра 15-20 м/с. Температура ночью +10...+17 °С, днем в западных и северных областях +12...+19 °С, на остальной территории +18...+24 °С.
19-го и 20 сентября синоптики прогнозируют небольшие, на севере и востоке умеренные дожди Температура будет постепенно снижаться ночью до +2...+8 °С, днем до +6...+12 °С, на юге Украины ночью +8...+14 °С, днем +13...+19 °С.
Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.
По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.