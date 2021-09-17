Синоптики пообещали украинцам "серую и сырую погоду"

"Этот уикенд принесет нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Температура начнет снижаться, особенно ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух", – отметили в посте.

18 сентября в Украине пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и усиление ветра 15-20 м/с. Температура ночью +10...+17 °С, днем в западных и северных областях +12...+19 °С, на остальной территории +18...+24 °С.

19-го и 20 сентября синоптики прогнозируют небольшие, на севере и востоке умеренные дожди Температура будет постепенно снижаться ночью до +2...+8 °С, днем до +6...+12 °С, на юге Украины ночью +8...+14 °С, днем +13...+19 °С.



