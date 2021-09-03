В Украину идут первые заморозки – Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погоду в стране 4–6 сентября будет определять мощный антициклон. В связи с этим существенных осадков не ожидается, однако по температурным показателям ночи и дни будут становиться значительно холоднее.

Завтра в Украине, кроме южной части страны, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +7...+14 °С, днем – +13…+18 °С, в Закарпатье и в южных регионах +20…+25 °С.

"В последующие двое суток преимущественно без осадков, только в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью +2…+7 °С. 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…+3 °С! Днем +12…+18 °С; в Закарпатье и на юге страны ночью +7…+12 °С, днем +16…+21 °С", – говорится в сообщении.