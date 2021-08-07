На трассе Одесса – Николаев выпал снег. Видео

Издание пишет, что видеороликами с последствиями непогоды поделились пользователи и новостные каналы в Telegram.

На кадрах, отснятых очевидцами, видно град и снег. Водой также затопило поля – там образовываются волны от сильных порывов ветра.

Отмечается, что сейчас на трассе осложнено движение.

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Видео: Новости Одессы / YouTube