Повреждены крыши, подтоплены дома, повалены деревья. В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды 6 августа

6 августа в Украине были грозы, шквалы и дожди Фото: dsns.gov.ua

В результате непогоды было обесточено 339 населенных пунктов в восьми областях.

"На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены шесть жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева", – сообщили в ГСЧС.

В частности, последствия непогоды зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Черкасской и Полтавской областях.

Жертв и пострадавших нет.