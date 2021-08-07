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В Украине из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов

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Обсесточены населенные пункты в восьми областях
Обсесточены населенные пункты в восьми областях
Фото: depositphotos.com

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро 7 августа обесточены 339 населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях", – говорится в сообщении.

В Полтавской области обесточены 78 населенных пунктов, в Черкасской – 59, в Черниговской – 55, в Одесской – 47, в Сумской – 40, в Хмельницкой – 28, в Кировоградской – 24, в Николаевской – восемь.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – сообщили в пресс-центре.

Контекст:

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Сумская область, электричество, непогода, Николаевская область, Одесская область, Хмельницкая область, Черниговская область, Черкасская область, Кировоградская область
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