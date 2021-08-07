В Украине из-за непогоды обесточены 339 населенных пунктов

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях", – говорится в сообщении.

В Полтавской области обесточены 78 населенных пунктов, в Черкасской – 59, в Черниговской – 55, в Одесской – 47, в Сумской – 40, в Хмельницкой – 28, в Кировоградской – 24, в Николаевской – восемь.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – сообщили в пресс-центре.