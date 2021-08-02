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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за непогоды в Украине обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях – ГСЧС

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Населенные пункты обесточены в результате срабатывания систем аварийной защиты электросетей
Населенные пункты обесточены в результате срабатывания систем аварийной защиты электросетей
Фото: depositphotos.com

Из-за дождей, порывистого ветра и гроз в семи областях Украины без света остались 529 населенных пунктов.

Об этом 2 августа проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным событиям. 

Населенные пункты обесточены в результате срабатывания систем автоматической защиты линий электросети, указано в сообщении. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. 

Более всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 298 населенных пунктов, во Львове в парке упало дерево на людей, в результате – двое погибших

В Закарпатской области обесточены 90 населенных пунктов, в городе Берегово и селе Концово ветер сорвал крыши с двух домов.

В западных областях повалены десятки деревьев, их уже убрали, уточняется в сводке. Также без света остаются жители Ивано-Франковской (57 населенных пунктов), Тернопольской (44 населенных пункта), Черновицкой (16 населенных пунктов), Черниговской (14 населенных пунктов) и Житомирской (10 населенных пунктов) областей. 

Контекст:

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди ожидаются сегодня на большей части территории Украины, в Одесской области – с грозами. Солнечно будет в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Львовская область, непогода, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Черновицкая область, Черниговская область, электроснабжение, дожди, Тернопольская область, Укргидрометцентр, прогноз, гроза, погибшие, деревья, Берегово, ветер
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