Из-за непогоды в Украине обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях – ГСЧС

Об этом 2 августа проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным событиям.

Населенные пункты обесточены в результате срабатывания систем автоматической защиты линий электросети, указано в сообщении. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Более всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 298 населенных пунктов, во Львове в парке упало дерево на людей, в результате – двое погибших.

В Закарпатской области обесточены 90 населенных пунктов, в городе Берегово и селе Концово ветер сорвал крыши с двух домов.

В западных областях повалены десятки деревьев, их уже убрали, уточняется в сводке. Также без света остаются жители Ивано-Франковской (57 населенных пунктов), Тернопольской (44 населенных пункта), Черновицкой (16 населенных пунктов), Черниговской (14 населенных пунктов) и Житомирской (10 населенных пунктов) областей.