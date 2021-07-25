Число погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань возросло до 63

Еще 21 июля было известно о 25 погибших и семи пропавших без вести.

Издание отмечает, что по состоянию на воскресенье в пострадавшей от проливных дождей провинции было переселено более 852 тыс. человек. В общей сложности разрушено почти 24,5 тыс. домов.

В городе Синьсян из-за большого количества воды прорвало дамбу, отмечает Global Times. В низинах в этом районе вода достигла уровня 1,6 метра, а на некоторых участках – трех метров.

Для ликвидации последствий непогоды китайские власти привлекли полицию, армию, ополченцев и резервистов.

Проливные дожди, приведшие к наводнениям и жертвам среди населения провинции Хэнань, начались 16 июля.