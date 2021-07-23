Ущерб от наводнений в Германии оценили в миллиарды евро

По данным GDV, речь идет только о застрахованном имуществе, при этом страховку от наводнений имеют лишь 46% домовладельцев.
В Союзе считают, что 2021 год станет для немецких страховщиков самым нерентабельным за период с 2002 года, когда произошло так называемое "наводнение века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии.
"Ущерб, вероятно, будет даже больше, чем от наводнения в августе 2002 года, который составил €4,65 млрд. Это делает шторм "Бернд" одним из самых разрушительных за последнее время", – заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен.
Результаты первоначальной оценки страховщиков пока не включают данные об ущербе в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения.
В 2021 году проливные дожди и град уже привели к страховым убыткам для Германии на сумму €1,7 млрд.
Как сообщала "Немецкая волна", правительство ФРГ 21 июля приняло решение запустить механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи пострадавшим от наводнения. Общая сумма оценивается в €400 млн: половину внесет федеральное правительство, половину – власти федеральных земель. Кроме того, планируется создать многомиллиардный фонд реконструкции. Точный размер госпомощи объявят, когда будет полностью оценена степень ущерба.
Ливни, которые с 12 июля шли на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению в стране. Из-за стихии без электричества остались около 200 тыс. человек.
По состоянию на 22 июля общее количество жертв наводнения составило 175 человек.