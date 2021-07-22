В Германии число погибших в результате наводнений достигло не менее 175 человек

В частности, погибли 128 жителей федеральной земли Рейнланд-Пфальц и 47 – в Северном Рейне – Вестфалии. Во многих местах разрушены улицы, железнодорожные пути, мосты, вышки сотовой связи, линии электричества, газа и воды.

По информации издания, особенно сильно от стихии пострадал район Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц). Пропавшими без вести считаются более 150 жителей этого района.

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца отметил, что надежд найти пропавших живыми все меньше. не планируют организовывать массовое прощание с погибшими, семьи смогут организовать похороны своих близких сами.

В выходные в пострадавших немецких регионах вновь прогнозируют грозы и сильные ливни. Федеральное правительство и федеральные земли совместно предоставляют в качестве экстренной помощи до €400 млн. Генеральная ассоциация страховой индустрии Германии ожидает, что ущерб составит от €4 млрд до 5 млрд.