В Германии из-за аномальных ливней затопило автосалон с новыми Porsche. Видео

В воде оказались как минимум восемь автомобилей Скриншот: Carscoops / YouTube

Видео из затопленного салона журналистам прислал очевидец. Судя по ролику, вода на открытой парковке поднялась на 50 см и попала внутрь помещения. В воде оказались как минимум три экземпляра Porsche 911 серии 992 – это 911 Carrera 4S Cabriolet, 911 Turbo и 911 Coupe.

Кроме них, на парковке видно два кроссовера Macan, а также два Cayenne Coupe, включая бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid. Под стенами автосалона припаркован черный электрокар Porsche Taycan.

На некоторых автомобилях видны белые стикеры, что указывает на то, что они были готовы к отправке. Журналисты Carscoops считают, что ни один из этих автомобилей не отравится к покупателям из-за повреждений.

Самая дорогая из затопленных моделей – черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от €189 тыс.