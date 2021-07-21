В Германии из-за аномальных ливней затопило автосалон с новыми Porsche. Видео

Видео из затопленного салона журналистам прислал очевидец. Судя по ролику, вода на открытой парковке поднялась на 50 см и попала внутрь помещения. В воде оказались как минимум три экземпляра Porsche 911 серии 992 – это 911 Carrera 4S Cabriolet, 911 Turbo и 911 Coupe.
Кроме них, на парковке видно два кроссовера Macan, а также два Cayenne Coupe, включая бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid. Под стенами автосалона припаркован черный электрокар Porsche Taycan.
На некоторых автомобилях видны белые стикеры, что указывает на то, что они были готовы к отправке. Журналисты Carscoops считают, что ни один из этих автомобилей не отравится к покупателям из-за повреждений.
Самая дорогая из затопленных моделей – черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от €189 тыс.
Мощные ливни в Германии вызвал циклон "Бернд", сообщила "Немецкая волна". Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.
Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. 18 июля сообщалось о 156 жертвах наводнения, однако в полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться.