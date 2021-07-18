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Число жертв наводнения в Германии возросло до 156 человек

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Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению
Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению
Фото: EPA

Число жертв в результате наводнения на западе Германии достигло 156. Об этом 18 июля сообщила "Німецька хвиля".

По данным полиции земли Рейнланд-Пфальц, в регионе жертвами наводнения стали 110 граждан. Власти предполагают, что число жертв будет расти, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В земле Северный Рейн – Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, ведутся спасательные работы, в которых задействованы десятки тысяч специалистов.

В городе Зинциг погибли 12 человек с инвалидностью, все они работали на фабрике по производству минеральной воды. Об этом 17 июля в Twitter сообщила "Немецкая волна".

Фабрика по производству Sinziger Mineralbrunnen в этом городе разрушена, на улицах валяются пластиковые бутылки, которые вымыло из здания потопом, сообщила "Немецкая волна".

"Для нас это ужасно, мы даже не можем подсчитать потери. Наш завод уже 35 лет работает с людьми с ограниченными возможностями. Мы не знаем, когда мы сможем снова начать работу и сможем ли вообще", – сказал сотрудник фабрики Франц Йозеф Белл.

Контекст:

Мощные ливни в Германии вызвал циклон "Бернд", сообщила "Немецкая волна". Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.

Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. В полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться. Помимо этого, не удается установить местоположение 1300 человек, писало Bild 16 июля.

Теги: Германия, наводнение, непогода, жертвы, пострадавшие
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