Число жертв наводнения в Германии возросло до 156 человек

Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению Фото: EPA

По данным полиции земли Рейнланд-Пфальц, в регионе жертвами наводнения стали 110 граждан. Власти предполагают, что число жертв будет расти, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В земле Северный Рейн – Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, ведутся спасательные работы, в которых задействованы десятки тысяч специалистов.

В городе Зинциг погибли 12 человек с инвалидностью, все они работали на фабрике по производству минеральной воды. Об этом 17 июля в Twitter сообщила "Немецкая волна".

Городок на Рейне Зинциг, известный тем, что в нем лечился Тургенев. Там с группой волонтеров побывала наша корреспондентка. Она передает, что в Зинциге погибли 12 людей с ограниченными возможностями, работавших на предприятии по разливу минеральной воды. Фото: Наталия Смоленцева pic.twitter.com/x3Y32bbfE1 — DW на русском (@dw_russian) July 17, 2021

Фабрика по производству Sinziger Mineralbrunnen в этом городе разрушена, на улицах валяются пластиковые бутылки, которые вымыло из здания потопом, сообщила "Немецкая волна".

"Для нас это ужасно, мы даже не можем подсчитать потери. Наш завод уже 35 лет работает с людьми с ограниченными возможностями. Мы не знаем, когда мы сможем снова начать работу и сможем ли вообще", – сказал сотрудник фабрики Франц Йозеф Белл.