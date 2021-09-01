"Сентябрь призывает к осенней дисциплине". Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев

Синоптики сообщили, что в Украине после похолодания будут теплые дни Фото: pixabay.com

"Завтра будет ощутимо свежее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается +13.... +18 ºC. Теплее будет на юге, в Днепре, Донецкой и Луганской областях: +20...+24 ºC. Периодически дожди будут идти повсюду в Украине", – отметила она.

Более интенсивные осадки ожидаются на Левобережной Украине. По словам синоптика, завтра в Украине ожидается сильный ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы.

В Киеве 2 сентября – сильный ветер, вероятны осадки. Температура воздуха в столице не превысит +14...+15 ºC.

"Сентябрь призывает к осенней дисциплине, будто говорит: пора уже всем на работу после летнего беззаботного безделья. Но мы знаем, что эти суровые осенние бровки домиком на самом деле не страшны. Потому что будет еще и солнце, и теплые деньки", – пообещала синоптик.