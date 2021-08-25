К середине века температура воздуха в Украине может увеличиться в среднем на 1,5 °C – климатолог

"Август 2021-го будет явно теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды", – отметила она.

По словам эксперта, нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можно только говорить о том, что температура будет на 1–2 °C выше, чем в целом температура за месяц в период с 1991-го по 2020 год.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 °C по сравнению с началом этого века", – сообщила климатолог.

Она напомнила, что в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 °C.

"И тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, потом в Западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков. Все эти процессы наблюдаются, когда температура воздуха поднимается на два градуса и более", – объяснила Балабух.