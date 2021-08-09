Глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью – эксперты по климату

"Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет, а некоторые из уже начавшихся изменений – например, продолжающееся повышение уровня моря – необратимы в течение сотен или тысяч лет", – отметили эксперты.
По их мнению, устойчивое сокращение выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов ограничит изменение климата. Улучшение качества воздуха наступит быстро, однако для стабилизации глобальной температуры может понадобиться 20–30 лет.
Эксперты подчеркнули, что с изменениями климата столкнулись все регионы, со временем его последствия будут увеличиваться.
"При глобальном потеплении на 1,5 °C будут увеличиваться периоды жары, более длительные теплые сезоны и более короткие холодные сезоны. В докладе указывается, что при глобальном потеплении на 2 °C экстремальные температуры чаще достигают критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения", – отметили в сообщении.
На что повлияет изменение климата:
В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.
2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века".