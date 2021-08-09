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Глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью – эксперты по климату

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Глобальное потепление усилит таяние вечной мерзлоты и сокращение ледников в Арктике
Глобальное потепление усилит таяние вечной мерзлоты и сокращение ледников в Арктике
Фото: pixabay.com

Глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете. Об этом говорится в докладе, который 9 августа был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата.

"Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет, а некоторые из уже начавшихся изменений – например, продолжающееся повышение уровня моря – необратимы в течение сотен или тысяч лет", – отметили эксперты.

По их мнению, устойчивое сокращение выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов ограничит изменение климата. Улучшение качества воздуха наступит быстро, однако для стабилизации глобальной температуры может понадобиться 20–30 лет.

Эксперты подчеркнули, что с изменениями климата столкнулись все регионы, со временем его последствия будут увеличиваться.

"При глобальном потеплении на 1,5 °C будут увеличиваться периоды жары, более длительные теплые сезоны и более короткие холодные сезоны. В докладе указывается, что при глобальном потеплении на 2 °C экстремальные температуры чаще достигают критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения", – отметили в сообщении.

На что повлияет изменение климата: 

  • изменение климата усиливает круговорот воды. Это вызывает более интенсивные дожди и связанные с ними наводнения в одних регионах и более сильную засуху в других;
  • изменение климата влияет на характер выпадения осадков. В высоких широтах количество осадков, вероятно, увеличится, тогда как прогнозируется их уменьшение на большей части субтропиков;
  • в прибрежных районах в течение XXI века будет продолжаться подъем уровня моря, что приведет к более частым наводнениям в низменных районах и эрозии прибрежных районов;
  • дальнейшее потепление усилит таяние вечной мерзлоты и сокращение ледников в Арктике.
Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века".

Теги: ООН, климат, наводнение, дожди, потепление, прогноз, глобальное потепление, засуха, ледник, температура, здравоохранение
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