Глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью – эксперты по климату

"Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет, а некоторые из уже начавшихся изменений – например, продолжающееся повышение уровня моря – необратимы в течение сотен или тысяч лет", – отметили эксперты.

По их мнению, устойчивое сокращение выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов ограничит изменение климата. Улучшение качества воздуха наступит быстро, однако для стабилизации глобальной температуры может понадобиться 20–30 лет.

Эксперты подчеркнули, что с изменениями климата столкнулись все регионы, со временем его последствия будут увеличиваться.

"При глобальном потеплении на 1,5 °C будут увеличиваться периоды жары, более длительные теплые сезоны и более короткие холодные сезоны. В докладе указывается, что при глобальном потеплении на 2 °C экстремальные температуры чаще достигают критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения", – отметили в сообщении.

На что повлияет изменение климата:

изменение климата усиливает круговорот воды. Это вызывает более интенсивные дожди и связанные с ними наводнения в одних регионах и более сильную засуху в других;

изменение климата влияет на характер выпадения осадков. В высоких широтах количество осадков, вероятно, увеличится, тогда как прогнозируется их уменьшение на большей части субтропиков;

в прибрежных районах в течение XXI века будет продолжаться подъем уровня моря, что приведет к более частым наводнениям в низменных районах и эрозии прибрежных районов;

дальнейшее потепление усилит таяние вечной мерзлоты и сокращение ледников в Арктике.