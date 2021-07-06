В Лапландии зафиксировали рекордную температуру за последние 100 лет

Температура воздуха достигла показателя в +33,5 °C. Предыдущий рекорд в регионе был достигнут в 1914 году – +34,7 °C.
Utsjoen Kevolla on mitattu havaintoaseman uusi lämpöennätys 33,5 astetta. Lukema saattaa vielä päivän edetessä nousta.— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 5, 2021
Tämä on tiettävästi toiseksi korkein Lapissa mitattu lämpötila. Ykkössijalla on Inarin Thulen 34,7 astetta vuodelta 1914. pic.twitter.com/oUB2d07keZ
Это лето для Финляндии стало феноменально жарким. Финский метеорологический институт в последние дни фиксирует температуру от +27 °C до +32 °C. При этом обычно в стране в это время года столбик термометра не поднимается выше +20 °C, отмечает Helsinki Times.
Как сообщает The Guardian, этим летом аномальная жара наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.
CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением.