В Лапландии зафиксировали рекордную температуру за последние 100 лет

Температура воздуха достигла показателя в +33,5 °C. Предыдущий рекорд в регионе был достигнут в 1914 году – +34,7 °C.

Utsjoen Kevolla on mitattu havaintoaseman uusi lämpöennätys 33,5 astetta. Lukema saattaa vielä päivän edetessä nousta.

Tämä on tiettävästi toiseksi korkein Lapissa mitattu lämpötila. Ykkössijalla on Inarin Thulen 34,7 astetta vuodelta 1914. pic.twitter.com/oUB2d07keZ — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 5, 2021

Это лето для Финляндии стало феноменально жарким. Финский метеорологический институт в последние дни фиксирует температуру от +27 °C до +32 °C. При этом обычно в стране в это время года столбик термометра не поднимается выше +20 °C, отмечает Helsinki Times.

Как сообщает The Guardian, этим летом аномальная жара наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением.