Синоптики представили прогноз на осень в Европе: Украину ждут "волны тепла" в сентябре и сухой октябрь

Согласно сезонному прогнозу, осень в разных частях Европы будет отличаться.

В центральной части, в том числе в Украине, прогнозируют очень сухой октябрь, вероятно, осадков не будет также в конце сентября и в начале ноября – причиной этому станет "мощный Азорский антициклон, который может удерживать позиции длительное время".

"В сентябре еще возможны периоды очень теплой погоды (даже так называемые волны тепла), а ноябрь, согласно прогнозам, также может быть довольно теплым, с температурами выше многолетней нормы", – добавили в центре. В то же время синоптики не исключили ранние заморозки.

В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре. В Средиземноморье возможна очень жаркая и сухая осень. А вот во Франции, Исландии и на юге Британии осенью 2021 года не ожидается каких-либо существенных аномалий температуры или осадков по сравнению с усредненными многолетними данными.

Метеорологи напомнили, что сезонные прогнозы предоставляют информацию об основных трендах развития синоптических процессов. Они не показывают, как будет меняться погода каждый день в течение осени, но могут дать информацию о наиболее вероятных синоптических условиях, усредненных за несколько месяцев. Эти данные очень ценны для ученых-климатологов.