Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких областях. В Киеве гроза уже началась

В Киеве уже началась гроза Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

В связи с ухудшением погодных условий Укргидрометцентр выпустил предупреждение І – "желтого" – уровня. Ожидается, что в Киевской, Черкасской и Черниговской областях выпадет до 15–49 мм осадков за 12 часов.

В Киеве сильная гроза и ливень уже начались, сообщил паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

В соцсетях публикуют видео, где видно, что в столице шквальный ветер и ливень.

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Из-за грозы и шквалов в столице коммунальные службы работают в усиленном режиме, проинформировала пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Работают более 300 человек и 73 единицы техники.

В Подольском районе столицы молния попала в электроопору, загорелось дерево, ливень помог потушить пожар, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.