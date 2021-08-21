Украинцев предупредили о грозах и шквальном ветре

"21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – отметили в сообщении.

Погода будет соответствовать I, "желтому", уровню опасности.

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы. "Месячное количество осадков ожидается 31–80 мм, в Прикарпатье местами 95–99 мм, что в пределах климатической нормы", – отметили синоптики.

По предварительным прогнозам, в Киеве на День Независимости Украины, 24 августа, ожидается дождь.