В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение

"Днем 11 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с", – отметили в посте.

Погода будет соответствовать I, "желтому", уровню опасности.

Согласно данным синоптиков, грозы ожидаются в Харьковской и Днепропетровской областях, в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях – грозы, шквал, град.

В среду на территорию Украины с юго-востока будет влиять поле пониженного давления с фронтальными разделами, облачными системами и кратковременными дождями. Температура воздуха останется довольно высокой, уточнили синоптики.

"С запада начинает усиливаться антициклон ELFI, на остальной территории все же будет больше летнего солнца, но определенной свежести будет добавлять легкий ветерок с севера и северо-запада", – сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C; на юге и востоке страны – ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C.