Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Киеве и по всей Украине на День Независимости

"Уточненные прогностические модели говорят нам, что 24 августа в Киеве ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно во второй половине дня и вечером в столицу придет атмосферный фронт, который и определит периодические грозовые дожди. Дождь ожидается 24 августа на западе и севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода", – написала синоптик.

По словам Диденко, 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории страны осадки маловероятны.

"В центре, на юге и севере завтра будет усиливаться ветер. Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24 ºC... +28 ºC, на западе ожидается +21 ºC... +26 ºC, в восточных областях + 25... ºC + 30ºC", – сообщила она.



