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Синоптики прогнозируют 17 августа на западе Украины грозы и сильный ветер. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

В западные области придет влажный атмосферный фронт
В западные области придет влажный атмосферный фронт
Фото: depositphotos.com

Украинские спасатели объявили штормовое предупреждение на 17 августа. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквальный ветер 15–20 м/с", – отметили спасатели. 

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

В украинском гидрометцентре также предупредили о грозах и осадках в указанных регионах.

"В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха", – написала в Faсеbook синоптик Наталья Диденко. 

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4780263342003606

Контекст:

Синоптик Наталья Диденко говорила, что жара в Украине начнет спадать 19 августа. В начале недели в Украине ожидается жара до +35 ºC.

Теги: Украина, погода, Винницкая область, жара, Житомирская область, Гидрометцентр, циклон, спасатели, осадки, штормовое предупреждение, прогноз, гроза, температура, Наталья Диденко
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