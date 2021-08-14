Июль этого года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений – американские эксперты

Июль этого года превзошел сам себя, считают метеорологи Фото: ЕРА

"В данном случае первое место – наихудшее место. Как правило, июль является самым теплым месяцем. Но июль этого года превзошел сам себя как самый жаркий июль из когда-либо зарегистрированных. Новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь изменения климата во всем мире", – сказал администратор управления, доктор философии Рик Спинрад.

Общая температура поверхности суши и поверхности океана в июле в среднем была на 0.93 ºС выше, чем средняя температура в ХХ веке, которая составляла +15.8 ºС.

"Это сделало этот июль самым жарким с момента начала [метеорологических наблюдений] 142 года назад", – заключили специалисты.