В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми рекордами аномальной жары – исследование

Участник исследования Эрик Фишер и его коллеги из Высшей технической школы Цюриха изучили, как меняются шансы возникновения волн рекордной жары по мере глобального потепления. Ученые изучали то, как поменяются характеристики недельного периода аномальной жары, который недавно наблюдался на северо-западе тихого океана и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

При варианте с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут быть от двух до семи раз чаще с 2021-го по 2050 год. В период с 2051-го по 2080 год – чаще от трех до 21 раза. Земля при этом нагревается на 0,18 °C за десятилетие. Это значительно быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет, отметили специалисты.

Человечеству необходимо подготовиться к большему количеству явлений рекордной жары в ближайшие десятилетия, которые значительно побьют предыдущие рекордные температуры, сказал Фишер. По его мнению, результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.