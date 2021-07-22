В ледниках Тибета нашли вирусы возрастом 15 тысяч лет

Микробиологи взяли образцы в леднике Гулия на высоте более 6 700 м над уровнем моря. В них обнаружили 33 вируса, 28 из которых ранее были неизвестны. Анализ ученых показал, что только у четырех образцов генетический код совпадает с научной базой известных вирусов. Эти четыре вируса относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

Неизвестные 28 вирусов уникальны и не имеют сходства с друг другом. Ученые выяснили, что они могут заражать клетки в условиях крайне низких температур. Предположительно, эти вирусы были распространены в почвах и растениях, а не среди животных и людей.

Изучение вирусов в ледниках является новым направлением вирусологии. Университет указывает, что до сих пор было известно о двух исследованиях вирусов в древнем льде. Однако на фоне изменения климата их изучение становится все более актуальным. Глобальное потепление приводит к постепенной потере ледников и может освободить огромное количество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в изоляции.