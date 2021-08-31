Кульбида: Не исключено, что через 20–25 лет зимы в Украине вообще не будет

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше: наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо – среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6–1,7 °С. Кроме того, ежегодно в среднем на 10–15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20–25 лет зимы в Украине вообще не будет", – отметил Кульбида.
По его словам, современные технологии позволяют украинским аграриям избегать негативных последствий глобального потепления.
"В то же время в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная с Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной. В частности, в этом году ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур. Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги", – резюмировал Кульбида.
В докладе, который 9 августа был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.
В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.
2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".