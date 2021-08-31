Кульбида: Не исключено, что через 20–25 лет зимы в Украине вообще не будет

Кульбида: В этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная с Киевской Руси Скриншот: MNS GOV.UA / YouTube

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше: наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо – среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6–1,7 °С. Кроме того, ежегодно в среднем на 10–15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20–25 лет зимы в Украине вообще не будет", – отметил Кульбида.

По его словам, современные технологии позволяют украинским аграриям избегать негативных последствий глобального потепления.

"В то же время в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная с Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной. В частности, в этом году ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур. Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги", – резюмировал Кульбида.