В Украину идет потепление до +10 °С – синоптик

Волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. 20 января еще сохранится холодная погода, температура ночью -15...-20 °С, днем -10 °С, сообщили в Укгридрометцентре.

23-го и 24 января днем в Херсоне и Одессе ожидается +8...+10°С Фото: pixabay.com

В Украине постепенно, начиная с 20 января, начнется потепление. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К концу недели температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до +10 °С.

"20 января сохранится холодная погода. Температура ночью -15...-20 °С, днем -10 °С. В северных и северо-восточных областях ночью еще -21...-26 °С, днем -12...-17 °С", – отметила синоптик.

21 января на западе ожидается небольшой снег, 22 января – в Закарпатье и Прикарпатье дождь. На остальной территории Украины осадки не прогнозируют, но 21–22 января возможны туманы.

По информации Голени, 22 января в западных и южных областях Украины ночью температура повысится до 0 °С, днем +4...+9 °С. На остальной территории ночью -1...-6 °С, днем +1...+6 °С. В восточных областях -4...-9 °С, днем около нуля.

"На выходных теплая погода в Украине сохранится", – сказала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, 23-го и 24 января днем в Херсоне и Одессе ожидается +8...+10°С, в Николаеве – +7...+9 °С. В воскресенье в большинстве регионов Украины прогнозируют осадки.