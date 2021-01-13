В Украине из-за непогоды без света остались более 50 населенных пунктов

В результате снега и порывов ветра утром 13 января обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях Украины, бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украине из-за снега и порывов ветра обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром 13 января.

"По состоянию на 7.00 13 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Днепропетровской – 20, Донецкой – 12, Николаевской – 12 и Запорожской – 11", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.

Снег, местами с дождем, по информации ГСЧС, наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Украинский гидрометцентр 12 января предупреждал об ухудшении погоды в ряде регионов Украины. Синоптики прогнозировали выпадение снега (высота снежного покрова 5–15 см), порывы ветра до 20 м/с, метель и гололед на дорогах. По информации гидрометцентра, осадки прекратятся 14 января, а 15–16 января ожидается значительное снижение температуры.